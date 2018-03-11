Собчак ответила на слова Климкина о "политической шизофрении"

11.03.2018 15:50

По словам кандидата в президенты РФ, она не собиралась проводить в Крыму агитацию

Журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о ее намерении посетить аннексированный Крым. В частности, она заявила, что не планировала проводить на полуострове агитацию. Об этом Собчак написала на своей странице в Instagram.

"27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины … В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы", – говорится в сообщении.

Также Собчак отметила, что она является одним из немногих российских политиков, которые открыто выступают против аннексии Крымского полуострова.

"Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", – отметила Собчак.

Ответ главы украинского МИД на ее письмо политик назвала "удивительным".

"Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?", -добавила она.

Напомним, 7 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал намерение кандидата в президенты России Ксении Собчак посетить оккупированный Крым. По его словам, для въезда на полуостров нужно придерживаться украинского законодательства.

Отметим, что 18 марта в России пройдут президентские выборы. Москва рассчитывает организовать "волеизъявление" и на оккупированном полуострове, однако и в Украине заявляют, что результаты этих выборов будут нелегитимными, так как сами выборы незаконны. В то же время президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать российские выборы в Крыму.

Источник: https://www.segodnya.ua