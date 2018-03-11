Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал

11.03.2018 20:15

Угорщина заявила про розміщення наглядової місії ОБСЄ на Закарпатті, однак офіційно цю інформацію ніхто не підтвердив

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто каже, що ОБСЄ нібито відкрила наглядову місію на Закарпатті.

За словами глави МЗС, він консультувався в ОБСЄ і звертався з проханням розмістити спостерігачів організації не тільки на Донбасі, а й на Закарпатті. Сійярто каже, що побоюється нападів на угорську громаду на Закарпатті.

Він заявив, що 9 березня отримав лист від Генерального секретаря ОБСЄ, в якому говорилося, що організація направить на Закарпаття постійну місію в складі 12 чоловік.

Слова Сійярто викликають сумніви, оскільки для розміщення місії необхідний консенсус в ОБСЄ, а Україна виступає проти цієї ініціативи.

В Закарпатській ОДА заявили, що не погоджувалися на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ. Також там стверджують, що навіть не отримували подібних пропозицій.

“Не було пропозицій до адміністрації про відкриття постійної моніторингової місії. І адміністрація не давала згоди”, – зазначив прес-секретар Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

За його словами, навіть якщо узгодження не потрібно, ОДА повинні довести до відома, якщо місія дійсно почне роботу в регіоні. Галас уточнив, що найближчий офіс місії ОБСЄ знаходиться в Івано-Франківську.

На сайті уряду Угорщини на даний момент також немає повідомлення про розгортання наглядової місії ОБСЄ.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Ужгороді сталася пожежа в будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС. Вигоріло близько 25 кв. м приміщення, а пожежі передував вибух у будівлі КМКС. Ймовірно, це знову був “коктейль Молотова”, кинутий у вікно. Ніхто не постраждав.

Так, через скандал, угорський МЗС викликав на розмову посла України в Угорщині Любов Непоп.

Також глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що вже обговорив інцидент з одним з лідерів угорців Закарпаття Ласло Брензовичем.

За словами Сійярто, в Україні відбувається процес “зростання екстремістських ідей”.

Джерело: Politeka