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Украина получила статус страны-аспиранта НАТО: Что это значит
В НАТО предоставили Украине статус страны-аспиранта.
Соответствующие обновления были сделаны на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации, передают Подробности.
«На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», — сообщается в обновленной информации раздела.
Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.
Согласно официальному сайту НАТО, страны-аспиранты (Aspirant countries) — это государства, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к НАТО.
Дополнительное требование к «аспирантам»: они должны исповедовать принципы Вашингтонского договора (то есть, быть демократическими государствами) и принципы Хартии ООН, а также способствовать безопасности евроатлантического пространства.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, НАТО
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