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Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
На Закарпатье 15 марта будет выходным, в этот день в регионе будет отмечаться годовщина Карпатской Украины
Об этом сообщает официальный сайт губернатора Закарпатья Геннадия Москаля.
Такое распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
“15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял Конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом — сине-желтый флаг, гербом — изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном — “Ще не вмерли Украини”, — рассказал председатель Закарпатья.
“15 марта 1939 года — одна из наиболее значительных дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным”, — отметил Москаль.
Так, согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с четверга, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда на Закарпатье будут проводить традиционную весеннюю толоку.
Напомним, как ранее писала Politeka, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому для всех жителей Закарпатья 2 апреля будет выходным днем. “В связи с празднованием христианами Пасхи по Григорианскому календарю для всех жителей Закарпатья, независимо от конфессиональной принадлежности, 2 апреля будет выходным днем”, – говорится в сообщении.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, праздник, Закарпатье, выходной
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