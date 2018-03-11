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В Днепропетровской области огонь уничтожил 17 автомобилей

11.03.2018 13:20
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Восемь автомобилей и девять автобусов сгорело в субботу, 10 марта в селе Николаевка Днепропетровской области на автобазе предприятия "Павлоградуголь", сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС.

Пожар одноэтажном металлическом ангаре автобазы произошел вечером, ночью огонь был ликвидирован на площади в 900 квадратных метров.

"10 марта в 21:15 в с. Николаевка Петропавловского района в одноэтажном металлическом ангаре автобазы АО "Павлоградуголь" возник пожар. В 1:45 11 марта пожар ликвидирован на площади 900 кв. м (огнем уничтожено 9 автобусов и 8 автомобилей)", – отмечено в сообщении. 

Во время пожара никто не пострадал.

Источник: https://www.segodnya.ua 

 



Теги: Донбасс, пожар, Днепропетровская область, автомобиль
 
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