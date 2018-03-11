Последние новости раздела
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Не только Тимошенко: еще одна "политическая штучка" собралась в президенты19:20
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- В Україні приватизують усі держбанки: озвучено точну дату18:20
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Нові правила перетину кордону, і не тільки: 20 змін, про які має знати кожен16:48
В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
11.03.2018 10:30
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко заявил, что украинский оператор «Vodafone» только за электроэнергию должен выплатить ОРДО около 300 млн рублей.
Яценко отметил: «По данным „РЭК“, порядка 300 млн р. долга за электроэнергию у них накопилось за весь период. Вторая статья — это налоги на недвижимость. Также есть статья — помощь Министерства связи. То есть нами было выделено порядка 700 000 р. на ремонт на магистральных линиях. Объективно говоря, это дыра в бюджете. Эти деньги (300 млн р.) пошли бы на развитие нашей отрасли. Это платежи в бюджет, зарплаты сотрудникам».
Кроме того, Яценко сообщил, что в ходе встречи в Минске представители «Vodafone» заявили о «намерении платить в бюджет ДНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ОРДЛО, Vodafon
Читайте также:
- Минские переговоры о Донбассе: Геращенко рассказала о позорных действиях
- Боевики укрепляют позиции вдоль линии разграничения в Донбассе
- Аброськин назвал Захарченко "обезьяной в галстуке" и дал ему совет
- Все меньшее число россиян хотели бы, чтобы ОРДЛО стало частью РФ
- Операция "Мобилизация" накрыла ОРДЛО
- «Власти ОРЛО обязали владельцев авто получить «республиканские» номера
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- Жители ОРДО пожаловались на серьезную проблему в «республике»18:50
- Российские пограничники требуют заменять номера "ДНР/ЛНР" на машинах на украинские, - ГПСУ17:40
- «Зачистка» идейных идет по плану: Гиркин сообщил о гибели своего соратника17:03
- Басурин обвинил «украинских диверсантов» в похищении боевика «ДНР»16:10
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме15:35
- В Донецке на рынке Маяк продавцов «щимят» за продажу стартовых пакетов Vodafone14:50
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки14:30
- «Раньше такого не было»: у жителей Донецка газ горит зеленым пламенем13:50
- В Иране упал самолет, на борту которого было около 20 человек21:18
- Под обстрелом опять оказался Южнодонбасский водопровод21:00
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата20:47
- Пять стран Европы подписали письмо против строительства "Северного потока – 2"20:31
- Угорщина оголосила про “відкриття” на Закарпатті, назріває новий скандал20:15
- Польша намерена построить двухметровый забор на границе с Россией19:55
- Боевики продолжают стягивать военную технику в зоне АТО19:40
- В США изобрели "деревянный пенопласт"19:30
- Не только Тимошенко: еще одна "политическая штучка" собралась в президенты19:20
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Как выйти из праздников: рецепт правильного опохмела12:38
- Назван вид алкоголя, помогающий похудеть09:45
- Привычки, которые заставляют вас стареть на глазах09:06
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки08:01
- Супрун требует быстрее выбирать семейного врача07:21
- Родительская суббота 10 марта: что нельзя делать20:21
- Эти привычки заставляют организм стареть быстрее19:31
- И смех, и грех: 18 женских мыслей во время секса18:43
- Не хочешь? - Заставим! На Донбассе переселенцам продолжают навязывать необязательные платные услуги в "Ощадбанке"
- 10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
- Начался бунт ветеранов АТО! Это уже не шутки. По всей стране восстали ветераны. ВИДЕО
- Устали воевать: главарь “ЛНР” сделал Украине неожиданное предложение
- В России на крупном предприятии "всплыло" украденное из оккупированного Донбасса оборудование
- Синоптики рассказали, что в Украину идет настоящая весна
- Пенсионеров-переселенцев могут лишить выплат, если...
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Трындец какой-то: Жители Донецка о ценах на цветы к 8 Марта
- Зачем люди прячут тюбик зубной пасты в бачок унитаза, и почему стоит это сделать