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В Україні приватизують усі держбанки: озвучено точну дату
Приватизація всіх державних банків України може відбутися через кілька років
Про це повідомила заступниця Міністра фінансів Оксана Макарова.
«Всі чотири державні банки – Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк повинні бути приватизовані максимум через п’ять років, у 2022-му році», – зазначила вона.
У той же час експерти звернули увагу на те, що особливий контроль потрібен буде за установами з «поганими» кредитами, які знаходяться на балансах держави, адже в їх активах знаходиться близько 600 мільярдів гривень.
Нагадаємо, українським банкам дозволили видавати громадянам гроші через касу без наявності паспорта. Про це журналісти з посиланням на керівника департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігоря Берези.
Тепер банки будуть збирати всі відомості про людину, необхідні для його верифікації. Тому проводити повторне обстеження при отриманні коштів через касу за допомогою паспорта буде необов’язково.
Як писала Politeka, найближчим часом українців чекає нове зміцнення національної валюти. Таку думку висловив економіст Андрій Шевчишин. За його словами, підтриманню національної валюти допоможе підвищення облікової ставки до 17%, а також приплив валюти з-за перемоги НАК «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражному суді над російським «Газпромом», який тепер буде змушений виплатити нашій країні 2,56 мільярда доларів.
Джерело: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, банк, приватизация
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