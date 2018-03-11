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Волкер предложил обложить санкциями российский бизнес в Крыму

11.03.2018 12:07
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Волкер предложил обложить санкциями российский бизнес в Крыму

Посол США по Украине отметил, что это принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны

На международном уровне, в том числе и в ЕС, предприняты определенные усилия для поддержания международного формата обсуждения ситуации в Крыму. Об этом сказал специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью Укринформу, комментируя украинскую инициативу учреждения международного формата по деоокупации полуострова.

"Я считаю, что очень важно не забывать об этом. И мы постоянно публично нарушаем эту важную проблему. Да, уже были предприняты определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму. Я, кстати, на этой неделе также участвовал в подобной встрече. Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это важный, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны – ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ", – сказал Волкер.

Он выразил уверенность, что "этот вопрос будет продвигаться". Также, по его мнению, следует обеспечить эффективную имплементацию международных санкций в отношении Крыма.

"Например, если российская компания ведет бизнес в Крыму, как следует действовать в отношении нее, если она также попытается продвигать свою деятельность на остальной территории Европы? Санкции должны быть применены в отношении компании, которая так себя ведет", – отметил Волкер.

Как сообщалось, 2 марта президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации в Украине.

Накануне Волкер заявил, что после его встречи с Сурковым Россия не делала предложений по миротворческой миссии ООН на Донбассе.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, санкции
 
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