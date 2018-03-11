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Волкер в ближайшее время посетит Украину и поедет в зону АТО

11.03.2018 12:25
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Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшее время посетит Украину.

На полях Брюссельского форума Волкер отметил: «В ближайшее время я посещу Украину, хочу поехать на восток». Однако, он сообщил, что дата визита пока не установлена.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, АТО
 
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