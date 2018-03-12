Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»

12.03.2018 16:50

Сотрудники «МВД ЛНР» заявили о пресечении деятельности на территории ОРЛО жителя Луганщины «завербованного СБУ».

В пресс-службе «МВД ЛНР» сообщили: «Управлением СБУ в Северодонецке завербован житель Луганской области Бондаренко Эдуард Павлович, 1972 года рождения, который в ноябре 2017 года был заброшен на территорию ЛНР в целях добывания разведывательной информации и участия в подрывной деятельности».

Боевики добавили, что «агента» вербовали сотрудники управления СБУ в Луганской области Скритуцкий Андрей Александрович, Мигаль Максим Владимирович, Шевченко Александр Витальевич.

В «ведомстве» уточнили: «В результате умелой работы МВД ЛНР деятельность завербованного лица была пресечена на раннем этапе, а негативные последствия нейтрализованы. Республике и ее гражданам ущерба не нанесено».

Однако, не уточняется, какие именно данные и как передавал или должен был передавать обвиняемый в шпионаже Эдуард Бондаренко.

Источник: https://donpress.com