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Боевики ОРЛО заявили о задержании «агента СБУ»
Сотрудники «МВД ЛНР» заявили о пресечении деятельности на территории ОРЛО жителя Луганщины «завербованного СБУ».
В пресс-службе «МВД ЛНР» сообщили: «Управлением СБУ в Северодонецке завербован житель Луганской области Бондаренко Эдуард Павлович, 1972 года рождения, который в ноябре 2017 года был заброшен на территорию ЛНР в целях добывания разведывательной информации и участия в подрывной деятельности».
Боевики добавили, что «агента» вербовали сотрудники управления СБУ в Луганской области Скритуцкий Андрей Александрович, Мигаль Максим Владимирович, Шевченко Александр Витальевич.
В «ведомстве» уточнили: «В результате умелой работы МВД ЛНР деятельность завербованного лица была пресечена на раннем этапе, а негативные последствия нейтрализованы. Республике и ее гражданам ущерба не нанесено».
Однако, не уточняется, какие именно данные и как передавал или должен был передавать обвиняемый в шпионаже Эдуард Бондаренко.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, СБУ, боевики, ОРЛО
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