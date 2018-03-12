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Готовьте паспорта: украинцам рассказали, как будет проходить регистрация SIM-карт
Национальная комиссия по вопросам регулирования связи объяснила, как будет проходить регистрация SIM-карт в Украине
«НКРСИ утвердила Порядок регистрации абонентов, получающих телекоммуникационные услуги без заключения договора в письменной форме, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины. Решение НКРСИ вступает в силу через 9 месяцев со дня его официального опубликования”, – сообщили в ведомстве.
То есть с сентября 2018 года абоненты мобильной связи смогут регистрироваться без обязательного ранее заключения письменного договора в офисе оператора. Украинцы будут по собственному желанию регистрироваться, чтобы получать более широкий спектр услуг, полагают в ведомстве.
Например, при регистрации станет возможными возврат неиспользованной части средств с лицевого счета абонента в случае отказа от предоплаченных телекоммуникационных услуг, перенос абонентского номера при переходе к другому оператору связи и прочее.
В предложенном шаблоне заявления физическим лицам нужно будет указать свои данные: фамилию, имя, отчество; серию и номер паспорта или индивидуальный номер налогоплательщика; абонентский номер или IMEI телефона.
В то же время юридические лица должны будут указать наименование, местонахождение, идентификационный код юридического лица согласно ЕГРПОУ, абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, по которому получаются услуги, либо лицевой счет абонента.
Сам документ нужно подтвердить через цифровую подпись или BankID.
Согласно обновленному порядку, оператор должен будет принять такое заявление в течение рабочего дня и после проверки данных уведомить клиента о внесении его в свою базу.
При этом стоит отметить, что регистрация sim-карты бесплатная и не меняет условий тарифа без согласия абонента.
Напомним, крупнейший мобильный оператор в Украине резко повысил свои тарифы. Речь идет о мобильном операторе Lifecell, который прекращает действие тарифов: 3G+ Свобода S, M, L.
Кроме того украинские мобильные операторы теперь общаются со своими клиентами через номера своих конкурентов. Компания “Киевстар” выбрала довольно странный способ коммуникации со своими абонентами. Один из лидеров сотовой связи в Украине звонит клиентам с номеров другого оператора.
Согласно документу заявление о регистрации sim-карты можно подать в электронной форме через личный кабинет на сайте оператора или через мобильное приложение.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, паспорт, SIM-карта
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