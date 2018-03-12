ГПУ: Савченко уехала из Украины, несмотря на повестку на допрос в СБУ

12.03.2018 18:32

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко получила повестку на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.

Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам сегодня, 12 марта, рассказал глава ГПУ Юрий Луценко, сообщает «Украинская правда». «Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, однако сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны», – сказал глава ГПУ.



Со слов Луценко, Савченко отправилась на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации. В то же время, Луценко добавил, у парламентария есть «полные основания» посетить это мероприятие.



«Сейчас я хочу обратиться к Савченко: если она на самом деле такая мужественная и честная, как заявляет об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», – подчеркнул глава ГПУ, добавив, что сотрудничество Савченко со следствием имеет важное значение и для нее самой, так и для страны.