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ГПУ: Савченко уехала из Украины, несмотря на повестку на допрос в СБУ
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко получила повестку на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана.
Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам сегодня, 12 марта, рассказал глава ГПУ Юрий Луценко, сообщает «Украинская правда». «Служба безопасности Украины направила народному депутату Надежде Савченко вызов на допрос на завтра, однако сегодня в 4 утра она отбыла с территории страны», – сказал глава ГПУ.
Со слов Луценко, Савченко отправилась на международную конференцию, хотя и не является официальным членом делегации. В то же время, Луценко добавил, у парламентария есть «полные основания» посетить это мероприятие.
«Сейчас я хочу обратиться к Савченко: если она на самом деле такая мужественная и честная, как заявляет об этом на бесконечных эфирах, завтра она должна быть в Службе безопасности Украины», – подчеркнул глава ГПУ, добавив, что сотрудничество Савченко со следствием имеет важное значение и для нее самой, так и для страны.
Теги: Донбасс, депутат, СБУ, Надежда Савченко
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