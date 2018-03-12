Контроль над каждой гривней: Данилюк объяснил, сколько денег ушло на субсидии

12.03.2018 12:47

В бюджет в виде налогов вернулось меньше трети выделенных средств

В январе-феврале 2018 года на льготы и субсидии населению было перечислено 18,3 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает пресс-служба правительства.

В частности, средства были начислены по:

электроэнергии – 1,12 млрд грн (6,1%);

природному газу – 10,85 млрд грн (59,1%);

теплоснабжению – 4,73 млрд грн (25,7%);

водоснабжению и водоотведению – 539,5 млн грн (2,9%);

квартирной плату и другим услугам – 1,12 млрд грн (6,1%).

Как подчеркнули в Минфине, из этих 18,3 млрд грн в государственный бюджет в виде налогов уже возвращено 5,4 млрд грн. Еще 1,8 млрд грн находятся на счетах электронного администрирования НДС (всего 40% от объема субвенции).

"За счет нового механизма монетизации субсидий мы контролируем каждую гривню, перечисленную из государственного бюджета на льготы и субсидии населению, и не позволим вернуть непрозрачные схемы, которые действовали в предыдущие годы", – заявил Данилюк.

Министр заверил, что Минфин будет осуществлять мониторинг и контроль проведенных расчетов по субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.

Как известно, в конце января ОСМД и ЖСК получили от управлений соцзащиты требования открыть счета со специальным режимом использования в казначействе. На каждый вид услуг ЖКХ должен был быть создан отдельный счет. Согласно решению Минфина, возмещение субсидий льгот должно было выплачиваться на эти счета. Но на практике ОСМД и ЖСК с большим процентом субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты. Такие ОСМД не стали создавать счета в казначействе и выплата субсидий была фактически заблокирована.

Источник: https://www.segodnya.ua