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Контроль над каждой гривней: Данилюк объяснил, сколько денег ушло на субсидии
В бюджет в виде налогов вернулось меньше трети выделенных средств
В январе-феврале 2018 года на льготы и субсидии населению было перечислено 18,3 млрд грн. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает пресс-служба правительства.
В частности, средства были начислены по:
- электроэнергии – 1,12 млрд грн (6,1%);
- природному газу – 10,85 млрд грн (59,1%);
- теплоснабжению – 4,73 млрд грн (25,7%);
- водоснабжению и водоотведению – 539,5 млн грн (2,9%);
- квартирной плату и другим услугам – 1,12 млрд грн (6,1%).
Как подчеркнули в Минфине, из этих 18,3 млрд грн в государственный бюджет в виде налогов уже возвращено 5,4 млрд грн. Еще 1,8 млрд грн находятся на счетах электронного администрирования НДС (всего 40% от объема субвенции).
"За счет нового механизма монетизации субсидий мы контролируем каждую гривню, перечисленную из государственного бюджета на льготы и субсидии населению, и не позволим вернуть непрозрачные схемы, которые действовали в предыдущие годы", – заявил Данилюк.
Министр заверил, что Минфин будет осуществлять мониторинг и контроль проведенных расчетов по субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.
Как известно, в конце января ОСМД и ЖСК получили от управлений соцзащиты требования открыть счета со специальным режимом использования в казначействе. На каждый вид услуг ЖКХ должен был быть создан отдельный счет. Согласно решению Минфина, возмещение субсидий льгот должно было выплачиваться на эти счета. Но на практике ОСМД и ЖСК с большим процентом субсидиантов не смогли бы выплачивать заработные платы своим штатным сотрудникам, закупать необходимые материалы и проводить ремонты. Такие ОСМД не стали создавать счета в казначействе и выплата субсидий была фактически заблокирована.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, гривня, субсидия, контроль
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