Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева озвучила свою версию случившегося

12.03.2018 17:45

Фигурантка дела о смертельном ДТП с шестью погибшими в центре Харькова Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося.

По словам Зайцевой, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg, сообщает NewsRoom, передает НВ.

Зайцева добавила, что зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП.

"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей", - рассказала подсудимая.

Она также в очередной раз заявила о полном признании вины и готовности понести любое наказание, которое изберет ей суд.

Кроме того, девушка сообщила, что планирует помогать семьям потерпевших после отбытия ею тюремного срока.

Зайцева попросила прощения у потерпевших и заявила, что никогда не сядет за руль.

Напомним, 18 октября на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

На месте ДТП задержали 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus. 20 октября Киевский районный суд Харькова арестовал Елену Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

8 ноября Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца Геннадия Дронова. Сначала он проходил по делу как свидетель, но позже суд отказался признавать его потерпевшим, а потом переквалифицировал в подозреваемого.

27 февраля Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт.

Источник: https://from-ua.com