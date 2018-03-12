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Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева озвучила свою версию случившегося
Фигурантка дела о смертельном ДТП с шестью погибшими в центре Харькова Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося.
По словам Зайцевой, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Touareg, сообщает NewsRoom, передает НВ.
Зайцева добавила, что зажала клаксон и в последний момент перед столкновением нажала педаль тормоза, но это не позволило избежать ДТП.
"После того, как Volkswagen протаранил мой автомобиль, машину наклонило набок, перевернуло, я перелетела на пассажирское сидение. В это время я не управляла автомобилем и его в таком состоянии вынесло на людей", - рассказала подсудимая.
Она также в очередной раз заявила о полном признании вины и готовности понести любое наказание, которое изберет ей суд.
Кроме того, девушка сообщила, что планирует помогать семьям потерпевших после отбытия ею тюремного срока.
Зайцева попросила прощения у потерпевших и заявила, что никогда не сядет за руль.
Напомним, 18 октября на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.
На месте ДТП задержали 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus. 20 октября Киевский районный суд Харькова арестовал Елену Зайцеву на два месяца без права внесения залога.
8 ноября Киевский районный суд Харькова арестовал на два месяца Геннадия Дронова. Сначала он проходил по делу как свидетель, но позже суд отказался признавать его потерпевшим, а потом переквалифицировал в подозреваемого.
27 февраля Зайцевой и Дронову зачитали обвинительный акт.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Харьков, суд, ДТП
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