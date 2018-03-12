Крымские татары не будут голосовать на выборах президента РФ в аннексированном Крыму

12.03.2018 18:45

Крымские татары не будут голосовать на выборах президента России в аннексированном Крыму. Об этом говорится в обращении Меджлиса крымскотатарского народа, которое сегодня опубликовал его председатель Рефат Чубаров в соцсети Facebook.

В обращении отмечается, что проведение выборов президента РФ в Крыму является незаконным, а граждане, которые примут непосредственное участие, нарушат действующее законодательство Украины.

«Крымские татары не будут принимать участия в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых во временно оккупированном Крыму», — сказано в обращении.

«Поддерживая крымскотатарский народ, а также других жителей Крыма, независимо от национальности и вероисповедания, в их неучастии в незаконных выборах 18 марта 2018, проводимых Российской Федерацией, Меджлис крымскотатарского народа будет и дальше принимать меры для скорейшего обеспечения государственного суверенитета Украины над крымским полуостровом и восстановления статуса Крыма на основе права крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа Украины», — говорится в обращении.

Также сообщается, что крымские татары демонстрируют верность принципам международного права и непоколебимость своей позиции в оценках российской аннексии Крыма, проявляют солидарность со всеми крымскими политзаключенными, выражают единение с семьями убитых и насильно угнанных соотечественников.

Источник: https://donpress.com