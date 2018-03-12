Кто освобождается от налога на недвижимость в Украине

12.03.2018 20:58

Уже несколько лет украинцы платят налог на недвижимость, если проживают в квартире свыше 60 квадратных метров. Или в доме, площадью более 120 квадратных метров. Ставку такого налога определяют местные органы власти, вот она и разная в разных городах и каждый год может меняться.



Как рассказала журналисту ZI заместитель начальника Константиновской ОГНИ Светлана Ключникова, в нынешнем году во всех городах страны ставка налога уменьшилась с трех до полутора процентов.



То есть, где-то она составляет 0,5 процента, где-то – полтора. Так как в 2018 году налог мы платим за 2017 год, то для расчета берется минималка прошлого ода – 3 200 гривень. Если ставка налога в вашем городе 0,5%, то налог за каждый «лишний» квадратный метр составит 16 гривень (0.5 % от 3 200 грн.).



При ставке 1% это будет 32 гривни за кв. метр, 1,5% – 48 гривень. Например, при ставке один процент хозяевам квартиры в 75 квадратных метров нужно будет заплатить 480 гривень такого налога (32 грн. х 15 кв.м).



Налог на недвижимость не платят семьи, где воспитываются пять и больше детей, детские дома семейного типа, участники АТО. Не облагаются налогом также дети-сироты и дети-инвалиды, если их воспитывает один из родителей.



Если вы в квартире не проживаете, а сдаете ее в аренду, то заплатить налог придется не только за превышающие норму квадратные метры, а за всю площадь. И еще, если площадь вашей квартиры превышает 300 кв. метров, а площадь дома более 500 кв. метров, то налог на недвижимость будет 25 тысяч гривень в год.

Источник: http://zi.dn.ua