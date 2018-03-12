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Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России

12.03.2018 17:26
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Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России

Канцлер отвергла возможность ослабления санкций без достижения ощутимого прогресса в ситуации в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что президентские выборы в России в этом месяце предлагают новый шанс достичь прогресса в решении конфликта на Востоке Украины. Об этом Меркель сказала в понедельник на пресс-конференции в Берлине после подписания коалиционного договора, сообщает Reuters.

Меркель отвергла возможность ослабления санкций без достижения ощутимого прогресса в ситуации в Донбассе, отмечает агентство.

"Было бы правильно подождать, пока мы не увидим каких-то шагов, прежде чем обсуждать вопрос о санкциях. Но эти шаги должны быть качественными. Я убеждена, что после выборов в России у нас будет новое начало, с помощью которого мы сможем осуществить настоящую попытку и посмотреть, сможем ли мы достичь качественного прогресса в реализации Минского соглашения", – сказала Меркель.

Ранее в Евросоюзе объяснили, как санкции против РФ помогут закончить войну на Донбассе. В частности, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что урегулирование ситуации в Украине является абсолютным приоритетом для ЕС. Вице-президент Еврокомиссии также подчеркнула непоколебимую поддержку Евросоюзом Украины.

Как известно, ЕС принял новое решение по санкциям против России, продлив их на полгода. Европейцы оценили ситуацию с агрессивной политикой Москвы по отношению к Украине и не увидели улучшений.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, выборы президента
 
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