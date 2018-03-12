Могерини: Миротворцы ООН помогут восстановить мир в Украине

12.03.2018 17:28

После встречи с президентом Украины Петром Порошенко верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам политики безопасности — вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини, заявила что что миротворческая миссия ООН на Донбассе должна быть направлена на реализацию Минских соглашений.

«Что касается миротворческой миссии, то, безусловно, мы работаем с ООН через страны-члены ЕС и с нашими международными партнерами, чтобы каждый шаг был настолько эффективен, насколько это возможно, и был направлен на полное внедрение Минских соглашений. Наша главная цель — восстановить мир и особенно территориальную целостность Украины», — сказала Могерини.

Кроме того вице-президент Еврокомиссии напомнила позицию Евросоюза относительно ситуации в Украине. Она отметила, что ЕС и далее поддерживает усилия по выполнению «Минска».

«Мы подчеркнули четкую ответственность России за эту ситуацию», — добавила Могерини.

Источник: https://donpress.com