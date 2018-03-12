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Наречений продав нирку заради дорогого весілля і помер після одруження

12.03.2018 19:05
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Наречений продав нирку заради дорогого весілля і помер після одруження

У Львівській області 20-річний юнак продав нирку заради організації гарного весілля для своєї нареченої, а через місяць помер, - пише Корупція.Інфо.

Перед весіллям молодий чоловік нібито виїхав на заробітки, звідки привіз $15 тис., щоб влаштувати шикарне весілля. Рідні і дружина дізналися, навіщо хлопець їздив за кордон тільки після його смерті.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, орган, почки, продажа, свадьба
 
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