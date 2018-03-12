Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»

12.03.2018 13:03

Боевики непризнанной «ЛНР» ввели очередное ограничение для жителей оккупированной территории, которое заключается в запрете предварительной продажи билетов на автобусы из подконтрольного террористам Луганска на подконтрольную Украине территорию, передает replyua.net. По информации местных жителей, запрет действует с сегодняшнего дня, 12 марта.



«Хотела купить билет на 14 марта, но не смогла. Сказали, не продают, толпы сейчас людей на автовокзале», - сообщила жительница Луганска Марина, имя которой изменено в целях безопасности, в комментарии Liga.net. Еще один источник отметил, что билеты прекратили продавать только на два дня. «Никто ничего не объясняет. Над нами просто издеваются, многие пытаются уехать в порядке живой очереди», - добавил он.



Ранее главарь луганских террористов Леонид Пасечник предложил украинским властям провести переговоры по Донбассу. При этом он добавил, что официальный Киев якобы избегает диалога с «ЛНР». «Сейчас такой возможности нет, в общем-то, насколько я понимаю, и Киев не готов вести такой диалог», - заявил Пасечник.