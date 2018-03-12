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Получить водительское удостоверение теперь проще: что нужно знать

12.03.2018 21:35
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Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что с января 2018 года в Украине увеличились штрафы за нарушение правил дорожного движения, но для начинающих автолюбителей есть и хорошие новости.

Отныне получить водительское удостоверение станет легче, поскольку можно подготовиться ко второму этапу практической части экзамена на вождение.

Сервисные центры МВД обнародовали онлайн все маршруты, по которым составляется второй этап экзамена

Все схемы маршрутов были обновлены после пересмотра в соответствии с актуальной ситуацией на дорогах, передает «День за днем».

По ссылке можно выбрать свой регион, удобный для сдачи экзамена территориальный сервисный центр МВД и загрузить схемы маршрутов. За каждым сервисным центром МВД закреплено от 2 до 7 маршрутов, которые избираются экзаменатором перед проведением экзамена.

Первый этап проходит на площадке для обучения начальному управлению. Маршруты используются для прохождения второго этапа практического экзамена по ПДД, который проводится в реальных условиях дорожного движения.

Порядок получения водительского удостоверения впервые следующий: необходимо пройти медосмотр, окончить обучение и сдать экзамен в автошколе, подготовить и подать соответствующий пакет документов в территориальный сервисный центр МВД для допуска к экзаменам.

Напомним, что с 27 ноября 2017 года в Украине водительское удостоверение впервые выдается сроком на 2 года.

На сайте Главного сервисного центра МВД можно подготовиться к теоретической части экзамена по ПДД благодаря бесплатному онлайн-тренажеру. Он идентичен экзамену, который сдается в сервисном центре МВД. Также на сайте можно скачать полный перечень вопросов по ПДД и варианты ответов на них.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, водитель, удостоверение
 
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