Российские выборы в оккупированном Крыму: Порошенко озвучил жесткую позицию

12.03.2018 14:35

Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове

Президент Петр Порошенко назвал будущие российские президентские выборы в оккупированно Крыму фейковыми и заявил, что Украина их не признает. Об этом он сказал на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности – вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Он также пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.

"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", – сказал Порошенко.

Также президент подчеркнул, что договорился с Могерини усилить сотрудничество Украины и ЕС в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами на фоне распространения российской пропаганды и хакерских атак.

Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта. Украина продолжает настаивать, что эти выборы незаконны в оккупированном Крыму, а их результаты будут нелегитимны. Так, например, в США заявили, что не признают российские выборы в Крыму.

Источник: https://www.segodnya.ua