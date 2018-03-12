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Российские выборы в оккупированном Крыму: Порошенко озвучил жесткую позицию
Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове
Президент Петр Порошенко назвал будущие российские президентские выборы в оккупированно Крыму фейковыми и заявил, что Украина их не признает. Об этом он сказал на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности – вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.
Он также пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.
"В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы", – сказал Порошенко.
Также президент подчеркнул, что договорился с Могерини усилить сотрудничество Украины и ЕС в борьбе с фейковыми новостями и киберугрозами на фоне распространения российской пропаганды и хакерских атак.
Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта. Украина продолжает настаивать, что эти выборы незаконны в оккупированном Крыму, а их результаты будут нелегитимны. Так, например, в США заявили, что не признают российские выборы в Крыму.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, выборы президента, Порошенко
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