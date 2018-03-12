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Россия больше не стратегический партнер ЕС и давление усилится – Могерини
Вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини отметила, что в отношениях ЕС с Кремлем по урегулированию конфликта на Донбассе будет избирательное взаимодействие
Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая в понедельник, 12 марта, прибудет в Украину, отметила, что альтернативы Минским договоренностям по урегулированию ситуации на Донбассе пока что нет. В ЕС уверены, что Минские соглашения еще полностью не реализованы, и они являются целю на переговорах Трехсторонней контактной группы и "нормандского формата". Об этом она заявила в интервью агентству УНИАН.
"Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия. Во-вторых, они предоставили план урегулирования ситуации, с которой мы сталкиваемся, таким образом, чтобы полностью уважать территориальную целостность и суверенитет Украины", – сказала Могерини.
Высокий представитель констатировала, что, если раньше Россия была стратегическим партнером для Евросоюза, то "это уже не так".
"Понятно, что наши отношения с Россией – это не то, что было, и не то, что могло бы быть: полная реализация Минских соглашений является ключевым элементом любых существенных сдвигов в наших отношениях. Но мы в ЕС знаем, что там, где есть явный интерес ЕС, избирательное взаимодействие с Россией также необходимо", – добавила она.
Она отметила, что в ЕС известно, что боевые действия на Донбассе продолжаются с ужасными последствиями.
"Мы работаем над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами конфликта в рамках выполнения своих обязательств. Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России и ее подхода к Минскому процессу", – отметила Могерини.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: политика, Россия, Донбасс, Европейский союз, санкции
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