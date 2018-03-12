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Спокойно: в ОБСЕ поставили точку в скандале на Закарпатье
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг поставил точку в скандале, который вспыхнул на Закарпатье
Так, в эфире радио он заявил, что организация действительно усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, однако сейчас ситуация в регионе спокойная.
Александр Хуг также добавил, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, которые произошли в офисе союза: “По нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной”.
При этом Хуг опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который утверждал об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявил, что отдельного офиса организация не открывала. В то же время для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей.
Как ранее сообщала Politeka, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ якобы открыла наблюдательную миссию на Закарпатье. Глава МИД подчеркивал, что консультировался в ОБСЕ и обращался с просьбой разместить наблюдателей организации не только на Донбассе, но и на Закарпатье. Сийярто опасается нападений на венгерскую общину на Закарпатье.
Народный депутат от “Народного фронта” Юрий Береза назвалЗакарпатье псевдореспубликой в составе Украины.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Украинская правда
Теги: Донбасс, скандал, Закарпатье, ОБСЕ
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