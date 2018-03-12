- Стало известно о замене некоторых купюр в Украине монетами15:31
- Пожар на полигоне "Широкий Лан": погиб военный, есть пострадавшие14:09
- Дожди будут доминировать: синоптик дала прогноз погоды в Украине13:52
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- В Тернополе к 8 марта женщин "утопили" в унитазах13:11
- СБУ задержала владельца крупнейшей в ДНР сети супермаркетов12:51
- Украина рискует оказаться в тени больших разборок один на один с соседями, с которыми у нас все больше конфликтов12:09
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Нардеп: Савченко сбежала в Россию08:17
- Путин не готов уходить: в России указали на тупиковую ситуацию на Донбассе07:46
Украина планирует запускать ракеты из Австралии
Украинское правительство предлагает начать выводить ракеты на орбиту с территории Австралии.
Так, Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром около авиабазы на западе Австралии в округе Кимберли. Данную заявку подали в 2016 году. Посол Украины в Австралии Николай Кулинич отметил, что у Украины есть технические знания и долгая история в глобальной космической гонке.
Он подчеркнул: «Предложение очень реалистичное. Украина могла бы провести запуск завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем своих людей и свой опыт, если у Австралии есть земля для использования».
Сообщается, что для космодрома нужно 5−7 тысяч квадратных километров земли. Его строительство могут оплатить частные инвесторы и партнеры Австралии.
В то же время, федеральное и государственное правительства Австралии сначала должны поддержать предложение Украины, кроме того, нужны разрешения от экологических служб.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Австралия, ракета
- В австралійському парламенті створили групу дружби з Україною
- В Австралии море выбросило на берег странное существо (ВИДЕО)
- А Минздрав предупреждал! Агрессивный курильщик летел в самолёте связанным
- Экс-премьер-министр Австралии Тони Эббот очень бурно отметил свою отставку со скандальными последствиями
- Австралия в опасности: КНДР хочет её атаковать
- Боевой древнерусский корабль покорил суровый океан (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта15:00
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса14:50
- В Луганской области без света остались почти 4000 домов14:32
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- СБУ задержала владельца крупнейшей в ДНР сети супермаркетов12:51
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу12:23
- Ходаковский о «бюджете» и жизни в «ДНР»11:50
- Что ждет Донбасс после прихода миротворцев11:32
- В Петровском районе оккупированного Донецка произошло смертельное ДТП11:12
- Луценко рассказал о контактах Рубана с Захарченко10:34
- Стало известно о замене некоторых купюр в Украине монетами15:31
- Ситуация в пунктах пропуска днем 13 марта15:00
- Экс-президент Кравчук рассказал, когда Путин решит судьбу Донбасса14:50
- В Луганской области без света остались почти 4000 домов14:32
- Пожар на полигоне "Широкий Лан": погиб военный, есть пострадавшие14:09
- Дожди будут доминировать: синоптик дала прогноз погоды в Украине13:52
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- В Тернополе к 8 марта женщин "утопили" в унитазах13:11
- СБУ задержала владельца крупнейшей в ДНР сети супермаркетов12:51
- Поезд «Киев-Мариуполь» разваливается на ходу12:23
- Читать между строк…или как на нас повлияет Закон «О реинтеграции»13:30
- Десять эффективных мер профилактики простуды и гриппа09:56
- Восстановить случайно удаленные фото можно08:19
- Программа «Выбери своего врача» - ответы на самые частые вопросы переселенцев и жителей Донбасса08:14
- Полезные свойства брокколи, о которых мало кто знает22:15
- Медики подсказали, как весной избежать головных болей16:20
- Врач рассказал, какой вред мозгу наносят смартфоны09:07
- Названы неожиданные свойства воды с медом22:15
- Эти рекомендации помогут быстрее восстановиться после гриппа19:05
- Какие медицинские услуги станут бесплатными: Список15:07
- Порошенко пообещал быструю зачистку Донбасса
- Захарченко "все порешал" c Кремлем: в "ДНР" абонентов "Феникса" переводят на российскую нумерацию - что известно
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В «ДНР» собрались вернуть Vodafone
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»