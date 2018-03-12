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Украина планирует запускать ракеты из Австралии

12.03.2018 12:00
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Украина планирует запускать ракеты из Австралии

Украинское правительство предлагает начать выводить ракеты на орбиту с территории Австралии.

Так, Государственное космическое агентство Украины предложило построить космодром около авиабазы на западе Австралии в округе Кимберли. Данную заявку подали в 2016 году. Посол Украины в Австралии Николай Кулинич отметил, что у Украины есть технические знания и долгая история в глобальной космической гонке.

Он подчеркнул: «Предложение очень реалистичное. Украина могла бы провести запуск завтра утром, если бы была площадка. Мы предлагаем своих людей и свой опыт, если у Австралии есть земля для использования».

Сообщается, что для космодрома нужно 5−7 тысяч квадратных километров земли. Его строительство могут оплатить частные инвесторы и партнеры Австралии.

В то же время, федеральное и государственное правительства Австралии сначала должны поддержать предложение Украины, кроме того, нужны разрешения от экологических служб.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Австралия, ракета
 
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