Украинцев лишили льгот на коммуналку: сколько теперь придется платить

12.03.2018 15:30

Украинцам стали приходить извещения о том, что они лишаются льгот на оплату коммунальных услуг

В правительстве говорят, что причина всему – превышение дохода граждан над налоговой социальной нормой. При этом, украинцам советуют воспользоваться субсидией.

Как объяснил вице-премьер по вопросам соцполитики Павел Розенко, уже два года в стране существует правило: люди получают скидки на коммуналку, либо оформляя субсидию, либо пользуясь льготами.

«Совмещать эти два списка нельзя. т. е., если вы получали скидку на оплату коммунальных услуг потому, что вы являетесь чернобыльцем или ветераном войны, то претендовать на субсидию вы не могли. Сейчас доходы граждан изменились, изменился прожиточный минимум и т. п. Поэтому если вам пришло письмо, что вы лишены льгот, то не отчаивайтесь. Идите и оформляйте себе субсидию. Также местные власти в порядке исключения могут принимать решения по конкретным ситуациям и помогать. Например, если одинокий человек имеет большую жилплощадь, то нужно обратиться в местные соцорганы и получить помощь. Они могут это решать», – отметил чиновник.

Льготы убрали для большинства льготников. Они перечислены в постановлении Кабмина №389 и касаются бывших правоохранителей, чернобыльцев, участников войн (в том числе атошников), детей войны, бывших бюджетников, которые работали в сельской местности, жертв нацистских преследований, ветеранов труда. Все они получали право на льготную оплату коммунальных услуг, плату за телефон и на установку квартирного телефона.

При этом новые изменения коснулись больше всего пенсионеров.

«Именно им повысили пенсии, и таким образом изменились их доходы. Особенно могут пострадать одинокие пенсионеры, потому что им не с кем поделить расходы. Если живут два пенсионера или в квартире есть студент, несовершеннолетний, то они потеряют меньше», – уточняет экономический эксперт Александр Охрименко.

Напомним, у украинских пенсионеров начали забирать субсидии после повышения пенсий. Департамент соцполитики Шевченковского района Киева начал рассылать извещения о прекращении действия субсидий пенсионерам, которым Кабмин повысил выплаты.

«С 01.01 2018 года действие льгот на жилищно-коммунальные услуги, отопление, сжиженный газ, телефон, установку телефонов оставлено. «Доход превышает налоговую социальную льготу», – сообщает в извещении.

Также Кабмин работает над «совершенствованием» правил начисления субсидий, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Чиновник уточнил, что на протяжении этого года чиновники будут пытаться наработать изменения, необходимые для внедрения монетизации субсидий на ЖКХ. По его словам, соответствующий процесс монетизации должен заработать с 1 января 2019-го года.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Вести»