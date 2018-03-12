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В аннексированном Крыму обносят высокими решетками автовокзалы

12.03.2018 14:20
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В аннексированном Крыму обносят высокими решетками автовокзалы

В Симферополе на центральном автовокзале платформы и подходы к ним огородили высокими заборами, чем существенно усложнили возможность пассажиров перемещаться в рейсы.

Всего до конца 2018 года предприятие «Крымавтотранс» планирует установить заборы вокруг 15 автостанций аннексированного Крыма.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, автовокзал, аннексия
 
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