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В ЕС выдвинули жесткое требование «Газпрому»

12.03.2018 14:50
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В ЕС выдвинули жесткое требование «Газпрому»

Евросоюз потребовал от российской компании «Газпром» полного выполнения своих обязательств по газовым контрактам.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности Федерика Могерини на совместном брифинге с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила: «Газпром» должен полностью выполнять свои договорные обязательства».

По словам Могерини, на сегодняшний день Европейская комиссия в лице еврокомиссара по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича делает все возможное для урегулирования ситуации между российским газовым монополистом и НАК «Нафтогаз Украины».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Газпром, Европейский союз
 
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