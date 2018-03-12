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В ОБСЕ подтвердили новость об усилении контроля на Закарпатье

12.03.2018 11:05
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В ОБСЕ подтвердили новость об усилении контроля на Закарпатье

Миссия ОБСЕ начала проводить более тщательный мониторинг в Закарпатской области с учетом последних событий в Ужгороде, передает replyua.net.

К тому же, в организации сообщили о дальнейшем мониторинге ситуации в регионе путем непрерывного патрулирования из Ивано-Франковска. «В связи с недавними событиями в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ, согласно со своим мандатом, усилила мониторинг в этом районе и соответственно представила результаты работы в своих отчетах», – подчеркнули в организации.

Как уже сообщалось, 10 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об начале работы наблюдательной миссии на Закарпатье. Впрочем, эта новость вызвала сомнения, так как для направления миссии необходим консенсус в ОБСЕ, а Украина это не поддерживает. К том же, на сайте венгерского правительства отсутствовало сообщение о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ.

Вчера представитель Закарпатской ОГА Ярослав Галас заявил, что ОГА не дала согласия на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и не получала подобных предложений. 



Теги: Донбасс, Закарпатье, контроль, ОБСЕ
 
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