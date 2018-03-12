В Украине могут запретить ряд пророссийских сайтов: опубликован список

12.03.2018 20:41

Министерство информационной политики Украины сообщили о новом списке сайтов, которые могут быть запрещены в связи с распространением информации, запрещенной украинскими законами, передает replyua.net.

По данным ведомства, эти сайты нарушают ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).



В списке присутствует 21 ресурс: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.



Список был подготовлен и передан на рассмотрение экспертного совета при Мининформполитики рабочей группой по мониторингу, учитывая положения «Доктрины информационной политики Украины».