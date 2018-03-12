В Україні переводять годинник на літній час: як підготувати організм до нових змін?

12.03.2018 13:45

В ніч з 24-го на 25-е березня в Україні відбудеться перехід на літній час.

О 3:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед.

Переведення стрілок завжди пов'язане зі зміною ритму життя, а отже - з додатковим стресом.

Тому медики склали перелік порад, як пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров'я.

1. Свіже повітря

Свіже повітря і регулярні прогулянки повинні бути невід'ємною частиною здорового способу життя кожної людини. Однак коли попереду - зміна режиму дня, піші прогулянки повинні стати невід'ємною частиною вашого способу життя. Як мінімум за тиждень до переведення стрілок на літній час.

2. Лягайте раніше

Приблизно за тиждень до майбутнього переведення годинників варто почати лягати спати раніше. Таким чином ваш організм зможе заздалегідь адаптуватися до прийдешнього зрушення в розпорядку дня.

3. Знижуйте навантаження

Постарайтеся уникати стресу і знижувати навантаження на мозок і нервову систему в дні, що передують переведенню годинників, а також в перші тижні після нього, адже в перші дні після переведення стрілок на літній час кількість нещасних випадків на виробництвах зростає на 5%.

Варто дати організму можливість пристосуватися до нового розпорядку дня. Ризик інсультів після переходу на літній час зростає на 8%!

4. Увага до їжі

Щоб уникнути додаткового стресу від неправильного харчування, варто виключити жирну і гостру їжу, їсти поменше солодкого.

5. Не сідайте за кермо

Порушення режиму, брак сну можуть спровокувати стан, в якому краще не управляти машиною. Згідно зі статистикою, в перші дні після переведення годинників кількість ДТП на дорогах зростає.

6. Відмовтеся від кави і алкоголю

Вони можуть негативно впливати на нервову систему і посилити стрес від зміни розпорядку дня.

Источник: https://from-ua.com