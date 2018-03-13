Дожди будут доминировать: синоптик дала прогноз погоды в Украине

13.03.2018 13:52

В среду, 14 марта, в Украину придут циклон и атмосферные фронты, что повлечет за собой осадки и усиление ветра, сообщает "Обозреватель".

Дожди будут доминировать на большей части страны, однако на севере и северо-востоке они будут смешиваться с мокрым снегом, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ветер будет преимущественно юго-восточного направления, на западе – северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

"Теплой остается западная часть Украины +7 +13 градусов, на юге +6 +11, на остальной территории – 0 +5 градусов", – добавила Диденко.

В Киеве в среду ожидается дождь, возможен мокрый снег, а также сильный ветер. Температура воздуха в столице составит +1 +3 градуса.

По данным Укргидрометцентра, во Львове 14 марта дождь. Температура ночью +3 +5, днем +9 +11.

В Одессе ожидаются осадки. Температура ночью +4 +6, днем +9 +11.

В Днепре в среду будет дождливо. Температура ночью +3 +5, днем +5 +7.

В Харькове также осадки. Температура ночью -3 -5, днем +3 +5.