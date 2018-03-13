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"Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО

13.03.2018 16:51
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"Мы военные. Но мы не бомжи". Что происходит на скандальном полигоне Широкий Лан, где этой ночью погиб солдат. ВИДЕО

Выжить. Похоже, эта задача стоит перед украинскими военными не только на фронте, но и в тылу. Удается не всем. Этой ночью на полигоне Широкий Лан в Николаевской области в палаточном военном городке произошел пожар. Огонь унес жизнь одного военного, еще семеро получили ожоги разной степени. По факту пожара и гибели военнослужащего начато служебное расследование, сообщает strana.ua.

"Сырые дрова привезли на полигон, других не было, и попытались их разжечь бензином... А откуда там будут не сырые дрова, когда влажность высокая, часть лагеря даже подтопило? Увы, палатки горят регулярно, и на том же "Широком лане" и на других полигонах и в в пунктах постоянной дислокации такие случаи и человеческие жертвы бывали многократно. 18 февраля 2017-го года при пожаре палатки в 16-м батальоне 58-й бригады сгорело два человека. Также зимой 2017-го загорелся лагерь и имущество двух рот 10-й горно-штурмовой бригады. Слава Богу, в том случае люди спаслись. Палатки УСБ-56 сгорают мгновенно, пожары происходят регулярно", – сообщил на Facebook журналист Юрий Бутусов.

Этот случай произошел на следующий день после того как Южный территориальный отдел пожарной безопасности проверил палаточный городок и не обнаружил нарушений. Как так могло произойти, становится ясно из негласного распоряжения, данного служащим сегодня утром.

"Командир сказал спрятать розетки, буржуйки, кипятильники, потому что сегодня будет проверка из-за пожара", – сообщил "Стране" один из резервистов.

Этот случай стал трагической кульминацией ситуации, сложившейся вокруг Широкого Лана. Несколько дней назад в сети оказались фотографии нечеловеческих условий на полигоне. Палатки подтоплены, а путь сам городок стоит посреди болота.

"Сволочи-генералы забыли подсушить феном кусок степи жалких 30 на 70 км размером. И "бедные мальчики", они же "герої-захисники", немножко намочили ножки", – ерничает по этому поводу военный блогер Алексей Арестович.

"Страна" связалась с резервистами и узнала, что дело не только в "намоченных ножках".

Вход в палатку, в которой живут резервисты, затопило из-за погодных условий. Фото: Виктория Кротова

Шерше ля солярка

Шесть десятков резервистов идут на стрельбища. Семь километров туда, три выстрела, семь километров обратно. На болоте, в которое превратился полигон, военных сопровождают холод и пронизывающий ветер. Так закалялась сталь, скажет кто-то. Может и так, но причина внеурочного марш-броска на 14 километров в другом – куда-то делась солярка.

"Туда никто не возит, потому что солярки нет. Поначалу командир сказал, что он выделил из своего резерва тонну солярки, чтобы возить нас с полигона на стрельбище, и дрова для обогрева. Уехал командир – нет ни того ни другого", – рассказывает "Стране" по телефону один из служащих на полигоне.

Как сообщил в Facebook военнослужащий Александр Винничук, "на территории Шрилана работает частное предприятие, которое принадлежит дочери начальника полигона с тысячами гектаров неподотчетного чернозема. Все ресурсы – ГСМ, лес, стройматериалы – отправлялись туда еще с 2015 года". Позже комментарий был удален.

Влажные салфетки вместо душа

Помыться после марш-броска – отдельное испытание. Раз в неделю резервистов должны возить в военную часть неподалеку – в баню. Но вот уже 14 дней украинские защитники моются влажными салфетками.

Чтобы отвезти служащих в военную часть, опять же, нужна солярка. Банные процедуры на полигоне – непозволительная роскошь. Воды не хватает даже для питья.

"На неделю нам выделяют семь блоков воды на 25 человек. В каждом блоке – шесть бутылок по полтора литра (Прим.ред. – 2,5 литра на человека в неделю)", – рассказывает резервист на условиях анонимности.

Для экономии водных ресурсов военные приспособились мыть обувь в луже. Благо, луж тут хватит на всех.

На полигоне Широкий Лан лучше не заболевать. Лекарств – тоже нет, говорят резервисты. Питьевую воду и медикаменты солдаты покупают за свой счет.

Репрессии с угрозой для жизни

После публикации сведений о реальном положении дел на полигоне Широкий лан начались репрессии.

Резервистов заставили разминировать полигон с неразорвавшимися на стрельбищах снарядами. Об этом сообщил военнослужащий срочной службы Сергей Марков. По его словам, это произошло в выходной день, а отправленные на разминирование военнослужащие не обладали специальными навыками.

В 95-й отдельной механизированной бригаде ВСУ заявили, что тех, кто не обладал навыками разминирования, прикрепили к военнослужащим с боевым опытом.

"По курсу стрельб накануне занятий всегда проводится очистка территории от взрывоопасных предметов. Руководством бригады было согласовано с начальником полигона сроки и мероприятия по расчистке местности от взрывоопасных предметов. Так, 11 марта был определен личный состав 1 и 2 механизированных батальонов для выполнения этого ответственного задания. Командиры подразделений с ответственностью отнеслись к поставленной задаче, назначили военнослужащих, имеющих боевой опыт для того, чтобы отделить взрывоопасные предметы, прикрепили к ним военнослужащих, не имеющих боевого опыта. Личный состав был проинструктирован по мерам безопасности, каждому было выдано указатели для установки возле опасных предметов. Это выполнение задачи было сложным, напряженным и ответственным, так как местность полигона "Широкий Лан" постоянно используется. Несмотря на погодные условия, большинство военнослужащих с пониманием отнеслись к выполнению задания", – написали на официальной странице 95-й ОМБр в Facebook.

Возмущаются только "агенты Кремля"

Возмущенных солдат уже успели обвинить в работе на российские спецслужбы и попрекнуть их регионами происхождения.

"Известные до сих пор #зрады удивительным образом тяготеют к соединениям, дислоцированным в Южных и Восточных регионах. Интересные цифры такие - 53, 28, 92. Можно долго напрягаться, но так и не вспомнить ни разу - как там питается и спит 80-я бригада из-под Львова? Потому что до сих пор как-то проблемы этого соединения не выходили на страницы медиа. Мне совершенно очевидно, что мятежный дух, что бродит нескошенными полями, в данном случае успешно коррелирует с количеством контрактников из "ватных" регионов, и соответственно – с успешной работой среди них российских контрагентов", – написал военный эксперт Арестович на Facebook.

Арестович даже в соцсетях к президенту Петру Порошенко с призывом подавить "военный бунт в зародыше".

"В баньке их не помыли, значицца, в выходной день, шагать заставили. Выкладываем фото военного объекта в сеть, разглашаем служебные ведомости, призываем к массовым информационным кампаниям. Петр Алексеевич, вообще-то это бунт. Военный. Такие вещи давят в зародыше", – добавляет Арестович.

В разговоре со "Страной" военнослужащие говорят: дело вовсе не в желании разогнать "зраду".

"Да, мы военные. Но мы не бомжи. Проблема в том, что отношение не меняется годами. Я был на Яворивском полигоне в одном из военных городков, который оборудован по стандартам НАТО. Я был в шоке! Ровный асфальт, газоны подстрижены, электронные часы в казармах, которые показывают время и температуру. Солдаты бегают в шортах и футболке Adidas, айфон зацеплен на руку, измеряет показания. А наших пацанов просто загоняют. Заставляют выполнять дурную работу, перекладывать ящики, подметать, драить туалеты. Об этом нужно говорить. Речь не о том, что мы такие балованные. Я хочу, чтобы к солдатам относились нормально", – рассказал "Стране" военнослужащий Виталий Мазур, который несколько месяцев назад подвергся репрессиям за рассказ об условиях в воинской части под Хмельницким.

После публикаций в СМИ и возникшего резонанса дело сдвинулось с места. Об этом "Стране" рассказал военнослужащий Сергей Марков, который ранее опубликовал фотографии полигона.

"Все по чу-чуть налаживается. Есть дрова, есть вода, полевая баня. Привезли песок щебень. На стройке заработала техника", – сказал он.



Теги: Украина, Донбасс, пожар, НАТО, Николаевская область, палатки, полигон, болото, ВСУ
 
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