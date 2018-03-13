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Нардеп: Савченко сбежала в Россию
Внефракционный народный депутат Надежда Савченко могла бежать в Российскую Федерацию, передает replyua.net.
«В качестве гражданина, а не члена партии, я могу сказать, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев — вице-президент ПАСЕ подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — отметил он в интервью изданию «Левый берег».
При этом Тетерук добавил, что Савченко могла уехать из Украины в связи со скандалом с задержанием руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и ее вызовом на допрос в Службу безопасности Украины.
«Принимая во внимание все, что произошло после задержания Рубана, я считаю, что она таким образом пытается избежать ответственности на территории Украины. И как агент, который уже провалился, она может находиться разве что на территории агрессора», – сказал он.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, СБУ, побег, Страсбург, ПАСЕ
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