СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО

13.03.2018 18:24

В руки украинских спецслужб попал мужчина, рожденный в городе Счастье. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области стал членом террористической "ЛНР", вступив в ряды "народной милиции" в 2015 году. Сначала он работал разведчиком и был повышен до должности командира разведотделения.

Как передает Служба, террорист въехал на украинскую территорию, чтобы порешать личные вопросы. Оперативники "взяли" его во время пересечения линии разграничения на Донбассе.

Рядом с ним арестовали и мужчину в форме сотрудника Нацполиции Украины без необходимых документов. Последний должен был провести террориста через блокпосты в Луганской области. Боевик российской организации "ЛНР" подозревается в преступлении, которое предусмотрено ч. 1 ст. 258-3 УКУ (создание террористической организации).

Подобные преступления наказываются тюрьмой на срок 8-15 лет. Относительно якобы полицейского решается вопрос в ходе досудебного расследования о предоставлении ему статуса в деле.