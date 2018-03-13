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СБУ на Луганщине арестовала гражданина Украины, воевавшего в российской "ЛНР". ВИДЕО
В руки украинских спецслужб попал мужчина, рожденный в городе Счастье. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр СБ Украины.
Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области стал членом террористической "ЛНР", вступив в ряды "народной милиции" в 2015 году. Сначала он работал разведчиком и был повышен до должности командира разведотделения.
Как передает Служба, террорист въехал на украинскую территорию, чтобы порешать личные вопросы. Оперативники "взяли" его во время пересечения линии разграничения на Донбассе.
Рядом с ним арестовали и мужчину в форме сотрудника Нацполиции Украины без необходимых документов. Последний должен был провести террориста через блокпосты в Луганской области. Боевик российской организации "ЛНР" подозревается в преступлении, которое предусмотрено ч. 1 ст. 258-3 УКУ (создание террористической организации).
Подобные преступления наказываются тюрьмой на срок 8-15 лет. Относительно якобы полицейского решается вопрос в ходе досудебного расследования о предоставлении ему статуса в деле.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, боевик, СБУ, террорист, ЛНР
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