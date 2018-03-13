Стало известно о замене некоторых купюр в Украине монетами

13.03.2018 15:31

Национальный банк Украины (НБУ) заменит купюры номиналом 2, 5 и 10 грн монетами того же номинала. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, передает apostrophe.ua.

Презентация новых монет, а также обновленной монеты номиналом 1 грн НБУ проведет 14 марта.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заместят банкноты в обращении", - сказано в пресс-релизе.

В Нацбанке также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 грн образца 2014 года.

Напомним, НБУ презентовал банкноту номиналом 100 грн с усовершенствованной системой защиты еще в декабре 2014 года. Отмечалось, что банкнота вводится для улучшения организации наличного обращения и на замену изношенных, поврежденных и изъятых из обращения банкнот.

В декабре 2015 года НБУ презентовал обновленную банкноту номиналом 500 грн с усовершенствованной системой защиты.

Как сообщалось ранее НБУ предупредил украинцев о появлении в стране поддельных долларовых банкнот высокого качества.