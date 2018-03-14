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Доллар и евро “сошли с ума”, в обменниках происходит невероятное
Украинцам приготовили новый курс главных мировых валют в обменниках
Так, сегодня, 14 марта, гривна демонстрирует частичное укрепление на рынке.
Американская валюта уже несколько дней подряд падает в цене, за сутки она подешевела на две копейкию ее цена составила 25,91 грн.
В то же время, евро прекратил свой крах и вернулся к росту.
Цена за один евро установилась на отметке в 32,07 грн. За сутки евровалюта подорожала на 18 копеек.
В то же время, украинских водителей на заправках ждет сюрприз – подешевели все виды топлива.
Литр бензина категории А-95 в среднем по Украине утром стоит 29,70 грн. В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 27,90 грн до 31,49 грн.
Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 27,45 грн. Цены на АЗС отличаются от 25,90 грн до 28,99 грн.
Газ для автомобилей стоит в среднем 12,75 грн. Минимальная стоимость на сетевых АЗС – 11,80 грн, максимальная – 13,69 грн.
Напомним, президент Петр Порошенко подписал и предложил Верховной раде законопроект “О валюте”. Как отметил глава государства, законопроект разработан по его просьбе руководством НБУ и большим количеством экспертов.
“В нем разрешено все, что прямо не запрещено. Это меняет логику процессов”, – отметил Порошенко.
Также, в ближайшее время украинцев ждет новое укрепление национальной валюты
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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