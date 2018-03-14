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«Донбасс» вновь разгромил «Динамо» и вышел в финал
Полуфинал плей-офф УХЛ
МХК «Динамо» Харьков - «Донбасс» Донецк
Дата проведения: 13.03.2018
Место проведения: Ледовая арена «Салтовский лед», Харьков
Стартовый период третьего полуфинального матча Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Динамо" наверняка надолго запомнится игрокам харьковского клуба, которые уже к четвертой минуте "горели" на родном льду со счетом 0:4 - Илья Коренчук, Виктор Захаров, Сергей Кузьмик и Андрей Денискин отправили "динамовцев" в глубокий нокдаун, выбраться из которого до конца периода им в полной мере так и не удалось. К тому же за три минуты до перерыва Виктор Захаров забросил шестую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф.
Начало второго периода динамовцы провели намного увереннее, однако забросить так и не смогли - в отличие от дончан, которые усилиями Александра Костикова довели счет до 6:0. Впрочем, без голов на последний перерыв в матче харьковчане не ушли - сначала Владимир Чердак завершил свой сольный проход точным броском мимо Богдана Дьяченко, а под занавес двадцатиминутки Вадим Куликов удачно подставил клюшку под бросок Алексея Ступнцикого.
Однако продолжить свой голевой отрезок в заключительном отрезке встречи подопечным Александра Сеуканда не удалось - вновь в самом начале периода дончанам удался быстрый гол - Виталий Лялька, до этого ассистировавший партнерам, сам воспользовался передачей Виктора Захарова и вернул "Донбассу" преимущество в пять шайб. А спустя две минуты Виталий вслед за Виктором Захаровым оформил дубль - под его прострел вдоль ворот свою клюшку подставил "динамовец" Семененко. На экваторе периода Александр Александров воплотил в гол второе большинство своей команды в матче, установив окончательный счет в матче и всей серии - "Донбасс" за минимальное количество игр преодолел сопротивление харьковского "Динамо", и уже завтра может узнать имя своего соперника по финалу второго сезона УХЛ.
МХК "Динамо" - "Донбасс" - 2:9 (0:5, 2:1, 0:3)
Счет в серии - 0:3
Шайбы: 0:1 Коренчук (Матвиенко, Александров), 00:09, 0:2 Захаров (Лялька, Денискин), 00:27, 0:3 Кузьмик (Луговой, Коренчук), 03:01, 0:4 Денискин (Лялька, Влад), 03:13, 0:5 Захаров (Лялька, Денискин - больш.), 17:39, 0:6 Костиков (Коваленко), 21:51, 1:6 Чердак (больш.), 31:56, 2:6 Куликов (Ступницкий, Семененко), 37:51, 2:7 Лялька (Захаров), 41:42, 2:8 Лялька, 44:43, 2:9 Александров (Коренчук, Матвиенко - больш.), 50:08.
Динамо: Гурко (Гаврилов); Чердак (К) - Сиротенко - Олейник, Лисин - Поддубный (А); Колядинский - Максименко (А) - Скребела, Бабчук - Друбецкой; Куликов - Хохлов - Гайдамака, Шматько - Ступницкий; Семененко.
Донбасс: Дьяченко (с 49:25 - Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Денискин, Шпак - Влад; Костиков - Коваленко - Мостовой, Ордынский - Жовнир; Ворона - Мазур - Свищев, Григорьев - Фирсов.
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Донбасс, спорт, хоккей
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