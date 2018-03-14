На Украину надвигается новый циклон

На этой неделе холод и снег вновь вернется на большую часть Украины. Завтра в Киеве ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"14 марта погода в Украине будет следующей: в северных, центральных, южных областях, в Карпатах и Прикарпатье дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 2-7° тепла, в западных областях, на юге Одесщины и в Крыму 8-13°", - отмечают синоптики.

В восточных областях - без осадков, лишь вечером мокрый снег, местами гололед. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части отдельные порывы до 15-20 м/сек.

Источник: https://www.ukrinform.ru