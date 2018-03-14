Налог на недвижимость: сколько придется выложить украинцам

14.03.2018 12:51

Юристы провели исследования и рассказали украинцам, как правильно уплатить налог на недвижимость.

Об этом сообщает Украина Online.

Какая недвижимость облагается налогом?

- Квартира, комната в коммунальной квартире.

- Частный дом, дача.

- Гараж, сарай, летняя кухня (на эту недвижимость большинство местных советов установили нулевую ставку).

За какую площадь необходимо платить налог?

Заплатить налог на недвижимость вы обязаны, если:

- площадь квартиры превышает 60 кв. метров.

- площадь дома превышает 120 кв. метров.

- суммарная площадь квартиры и дома более 180 кв. метров.Если площадь вашей квартиры превышает 300 кв. метров или площадь дома более 500 кв. метров, то вам придется раскошелиться на 25 тыс. гривен в год.

Вместе с тем если в недвижимости сразу несколько собственников, то льготная площадь делится между каждым из них.

Например, если у квартиры площадью 100 кв. метров - два владельца, то налог на эту недвижимость не начисляется по причине того, что льготная (облагаемая налогом) площадь на одного человека составляет 60 кв. метров, а на двух, соответственно, - 120 кв. метров. В этом случае в документах на собственность жилплощади должно быть четко указано, какая часть имущества принадлежит каждому из владельцев.

Какие ставки налога на недвижимость действуют в Украине?

Ставку налога на недвижимость устанавливают местные органы власти, поэтому она отличается в разных городах и может меняться каждый год.

В 2018 году по всей Украине ставки налога уменьшились с максимальных 3% до 1,5%. Это связано с повышением минимальной заработной платы.

Как посчитать, сколько необходимо будет заплатить?

В 2018 году мы будем оплачивать налог на недвижимость по 2017 год. Для расчета налога будет учитываться минимальная зарплата в 2017 году. То есть, если ставка налога в вашем населенном пункте 0,5%, то налог за каждый "лишний" квадратный метр составит 16 гривен. Это 0,5% от минимальной зарплаты в 2017 году (3200 гривен). Если ставка 1% - 32 грн за кв. метр, 1,5% - 48 гривен.В 2019 придется заплатить за каждый "лишний" квадрат больше из-за того, что минимальная зарплата в Украине выросла до 3723 гривен. Таким образом, если ставка налога в вашем населенном пункте 0,5%, то налог за каждый "лишний" квадратный метр составит 18,6 гривны. Это 0,5% от минимальной зарплаты (3723 гривен). Если ставка 1% - налог составит 37,23 гривны за кв. метр, а при ставке в 1,5% - 55,85 гривны.

Категории населения, которые освобождаются от уплаты налога на недвижимость

От налога освобождаются:

- многодетные и приемные семьи, в которых 5 и более детей;

- те, кто содержит детские дома семейного типа;

- дети-сироты и дети с ограниченными возможностями, воспитывающихся только одним из родителей (максимум одного жилого помещения на одного ребенка)

- участники антитеррористической операции на востоке Украины;

- граждане, проживающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;

- граждане, проживающие в домах, которые находятся в аварийном состоянии (если это официально признано решением местного совета);

- владельцы промышленных помещений (цехов, складов)

- владельцы религиозных организаций;

- налогом не облагаются здания детских садов и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности.

Кому и когда придут платежки?

Исчисление суммы налога производится контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) собственника такой недвижимости.

После этого налоговый орган направляет физическому лицу налоговые уведомления-решения об уплате налога и платежные реквизиты по местонахождению каждого из объектов недвижимости. Уведомления-решения направляются (или вручаются) налогоплательщику контролирующим органом по месту его налогового адреса (месту регистрации) до 1 июля года, следующего за базовым налоговым годом.Кому и когда нужно платить?

В 2018 году мы должны оплатить налог за 2017 год.

Оплачивать налог придется, даже если платежка где-то "потерялась" - срок ее действия составляет 3 года.

Налог за отчетный год должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Какие штрафы за несвоевременную уплату указанного налога?

За несвоевременную уплату налога предусмотрены следующие штрафы:

- 10% от непогашенной суммы налогового долга - при задержке до 30 календарных дней;

- 20% от непогашенной суммы налогового долга - при задержке более 30 календарных дней.

Если налог будет уплачен несвоевременно, то после истечения предельных сроков для его уплаты на сумму налогового долга будет начисляться пеня (из расчета 120% годовых ставки НБУ, действующей на день возникновения налогового долга).

Какова ответственность за неуплату налогов?

Если вы не оплатите налог, то к части вашего имущества может быть применен налоговый залог (то есть фискальная служба может продать часть вашего имущества, чтобы погасить долг по налогам). И если вы злостный неплательщик, то ваше имущество могут продать по решению суда.

Если сумма долга более 800 тысяч гривен, то в этом случае вам может "светить" уголовная ответственность.

Источник: https://from-ua.com