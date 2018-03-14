Порошенко назвал визит Путина в аннексированный Крым провокацией

14.03.2018 17:23

Президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией сегодняшний визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

На совместном брифинге с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом украинский глава отметил: «Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо накануне выборов, намеренно едет на оккупированную территорию, посещает Симферополь, Севастополь и именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма».

Кроме того, он заявил о необходимости введения санкций против организаторов выборов оккупированном Крыму: «Мы будем уделять большое внимание, чтобы эти выборы не были признаны миром на территории Крыма, чтобы там не были наблюдатели, чтобы в том числе, те, кто принимает непосредственное участие в организации этих „выборов“ были привлечены к ответственности и в том числе и к применение санкций против указанных лиц».

Источник: https://donpress.com