Штаб АТО: Из-за вражеских обстрелов ранение получил один военный ВСУ

14.03.2018 11:04

За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“В частности, на Луганском направлении, по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым — гранатометы и стрелковое оружие”, — указано в сообщении.

Также стоит отметить, что: “На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песков. Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка”.

“В результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.

Источник: https://from-ua.com