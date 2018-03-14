- Стало известно, где Савченко "прячется" от допроса21:03
- В Украине отменили регулярный медосмотр населения20:48
- Война за евробляхи: украинцы дожали власть20:12
- Кабмин ужесточил правила для неплательщиков алиментов19:53
- Пасха и инфляция: как изменятся цены на продукты в Украине19:15
- В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке18:56
- В Украину идут сильные снегопады и морозы: какой будет погода в ближайшие дни18:38
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело18:01
- Пенсионеры будут платить за проезд – Кабмин утвердил монетизацию льгот17:43
- Порошенко назвал визит Путина в аннексированный Крым провокацией17:23
Стало известно, где Савченко "прячется" от допроса
По ориентировочным данным Генпрокуратуры, нардеп находится на территории Испании
Народный депутат Украины Надежда Савченко пока находится на территории Испании. Об этом после заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Юрий Луценко.
"По ориентировочным данным она (Савченко – Ред.) находится на территории Испании", – сообщил Луценко.
Ранее Луценко сообщил, если Савченко не явится на допрос в СБУ, Генпрокуратура подаст в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.
Напомним, 12 марта Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.
Луценко тогда же сообщил, что Савченко покинула страну.
Сама нардеп утверждает, что до 16 марта находится в Страсбурге "в запланированной поездке в Европарламент". Надежда Савченко пообещала прибыть на допрос в СБУ по делу Рубана в случае личного оповещения.
Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, депутат, Испания, Надежда Савченко
- Знаменитая банда Тролля поймана
- Татьяна Бахтеева: "В полет возьму сочинения о Гагарине!"
- Выборы-2012. Как голосовали в Донецкой области
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Депутат розкрив сутність пенсійної реформи
- Донецкий губернатор: Строительство дорог для Евро - это хорошо, но ремонтировать старые тоже надо
- В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке18:56
- «Л/ДНР» приведены в полную боеготовность: Тымчук объяснил, в чем дело18:01
- «Власти» ОРЛО сократят численность «прокуроров ЛНР»16:48
- В ОРДО заявили, что ВСУ намерены занять ДФС и контролировать подачу воды14:40
- «Работы нет, большинство людей уехало…» — появились новые данные о реальной ситуации на оккупированном Донбассе. (Видео)13:12
- В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено12:32
- «Вслед за ДНР»: ОРЛО намерены перейти на российский телефонный код09:50
- Стало известно, сколько боевиков входит в «структуру ДНР»08:17
- Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован22:29
- На Донетчине автомобиль с работниками «Воды Донбасса» снова попал под обстрел21:32
- Реакция Польши на взрыв возле польского Мемориала орлят21:20
- Стало известно, где Савченко "прячется" от допроса21:03
- В Украине отменили регулярный медосмотр населения20:48
- У здания бундестага неизвестный пытался напасть на Меркель20:30
- Война за евробляхи: украинцы дожали власть20:12
- Кабмин ужесточил правила для неплательщиков алиментов19:53
- Кремль пытается убедить весь мир в том, что у них не было мотивации убивать Скрипаля19:33
- Пасха и инфляция: как изменятся цены на продукты в Украине19:15
- В ОРДО похвастались запуском сети 3G в Донецке, Макеевке и Горловке18:56
- В Украину идут сильные снегопады и морозы: какой будет погода в ближайшие дни18:38
- Врачи подсказали, как укрепить иммунитет весной18:21
- Эти «домашние» методы помогут при простуде15:38
- Важные факты о курении, которые мало кто знает09:41
- Как развить в себе креативность и творческое мышление09:03
- Популярная игрушка попала в список опасных товаров ЕС08:39
- Эффективные меры профилактики простуды и гриппа08:03
- Кто вы — энергетический вампир или донор07:50
- В каких случаях отеки ног опасны20:45
- Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин19:55
- Сало надо есть регулярно. Это мега-полезный продукт19:34
- Ликвидации Л/ДНР не будет: раскрыт новый план Путина в отношении Украины
- Меркель рассказала, что ждет Донбасс после выборов президента России
- Россия готовится к новым боям на Донбассе: названы самые опасные участки
- В ОРДО анонсировали восстановление «Vodafone» в полном объеме
- Медики рассказали, как наладить работу щитовидки
- В «ДНР» снова бьют в набат: «Украина возобновила строительство концлагерей»
- Украинцам подарили дополнительный выходной: объявлена дата
- В ОРДО заявили, что «Vodafone» готов платить в «бюджет республики»
- Настоящее издевательство: стало известно о новом жестком запрете в «ЛНР»
- Порошенко озвучил единственный способ остановить войну в Донбассе