Стало известно какую новую медуслугу введут в Украине

14.03.2018 07:10

Минздрав с апреля 2018 года введет в пяти регионах Украины в действие услугу «электронный рецепт», сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык.

Данное нововведение пройдет в рамках программы «Доступные лекарства».

В программу «Доступные лекарства» в 2018 году включат препараты от хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, депрессивных состояний и необходимые для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Илык отметил, что уже подготовлен соответствующий законопроект. Но пока парламент его не рассматривал. В Минфине опасаются, что средств, выделенных на 2018 год в размере 1 млрд грн, будет не хватать. Поэтому программу решили углублять и расширять только по трем группа болезней.

По словам Илыка, программа будет расширяться: постоянно будут добавляться новые лекарства. В первую очередь по «электронным рецептам» будут выписываться препараты от тех заболеваний, которые лечатся амбулаторно.

«Собственно во всех государствах в первую очередь возвращают стоимость тех лекарств, которые используются на амбулаторном приеме. Не во время лечения в больнице, а когда ты приходишь в поликлинику», — добавил он.

Источник: https://donpress.com