Украинским спортсменам запретят участвовать в соревнованиях на территории РФ

14.03.2018 11:52

Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал решение Министерства молодежи и спорта бойкотировать все спортивные мероприятия на территории России.



Об этом сообщает издание « Советский спорт».



Брынзак рассказал, что решение не посещать соревнования, было принято на уровне министерства.



«Наша сборная не примет участия в этапе Кубка мира в Тюмени», — отметил он.



Он добавил, что решение не являлось своего рода приказом. Представители сборных встретились с министром Ждановым и обговорили все тонкости и нюансы сложившейся ситуации.



На вопрос, советовался ли президент украинского биатлона, со своими спортсменами он ответил:



«Со спортсменами я не советовался, так как еще не видел их. Сейчас они в Осло», — закончил Брынзак.

Источник: http://zi.dn.ua