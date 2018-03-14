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В Крыму перекрыли дороги

14.03.2018 14:20
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В Крыму перекрыли дороги

На некоторых участках дорог в Крыму и Севастополе были введены ограничения на движение транспорта. Как информирует replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, ограничения были введены по причине того, что сегодня, 14 марта, на полуостров прилетит Владимир Путин, у которого на среду запланированы поездки в Краснодарский край и Крым. 

Введены ограничения остановки и стоянки всех видов транспорта, преимущественно в центре Севастополя, и незначительные ограничения только в определенное время для общественного транспорта. Напомним, что ранее в пресс-службе Кремля заявили о том, что 14 марта Владимир Путин совершит рабочую поездку в Краснодарский край, Севастополь и Крым. 

В частности, в пресс-службе рассказали, что президент планирует приехать на стройку Крымского моста, в Севастополь, а также в Симферополь, чтобы осмотреть новый аэропорт. Напомним, что в это воскресенье, 18 марта, в России состоятся президентские выборы. Нет никаких сомнений в том, что российский глава совершает поездку в Крым для более высокой явки избирателей на выборы. 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, дороги
 
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