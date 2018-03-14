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В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено

14.03.2018 12:32
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В оккупированный Луганск приехали «важные русские»: движение ограничено

Жители оккупированного Луганска в соцсетях сообщают, что в город приехала группа важных «русских», ради которых боевики ограничили движение.

Кроме того, местные жители сообщают, что вокруг Луганска появились новые блокпосты:

«Сегодня в Луганск, как и полагается в „Дружбу“, снова приехали ревизоры-кураторы. В городе много ментов, в Вергунке даже блокпост поставили, наверное, чтобы бухие правосеки не прорвались к „Дружбе“»

«На посту ДПС на выезде на Краснодон тоже как блокпост появился!»

«На выезде из Луганска в сторону Краснодона, где бывший пост ГАИ, теперь стоит „Урал“, типа контроль, и на дороге заграждение — „ежи“. Теперь прям как из зоны выезжаешь и въезжаешь».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, АТО
 
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