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В Украине рухнет доллар: банкиры рассказали, как и на сколько
В Украине 13 марта ожидается ценовой провал курса американской валюты.
"13 марта ожидается значительный объем обязательной продажи валюты, что создает дополнительные предпосылки для дальнейшего проседания курса доллара и подталкивает участников рынка, включая наличный сегмент, к игре "на понижение". По нашему мнению, торги будут проходить в диапазоне 25,85-25,95 грн./$", — заявил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной в комментарии UBR.
Тем временем, начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко допустил старт межбанка в рамках 25,80-25,90 грн./$.
"Не исключаю выход рынка к 25,80 грн./$, а может и ниже уйдем. Предсказывать движения рынка все сложнее, поскольку многие придерживают покупку", — подчеркнул он.
Начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк придерживается похожей позиции.
"Завтра ждем снижения в район 25,80 грн./$, возможно ниже. Более глобальная цель снижения — 25,50 грн./$", – подчеркнул Ропяк.
Так, 12 марта курс доллара потерял 13 копеек, пробив психологический минимум. Он остановился в рамках 25,88-25,90 гривен. Гриненко пояснил, что импортерам нужно было внести гривну еще 7 марта, чтобы покупать валюту в этот день, и заморозить средства на четыре дня.
"За такое резервирование не платят, потому это невыгодно делать перед затяжными выходными. После выходных многие откладывают покупки", – пояснил Гриненко.
Банкиры также предполагают, что объем размещений облигаций внутреннего госзайма 13 марта превысит 1,2 млрд. гривен, показанные 6 марта.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, доллар, банкир
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