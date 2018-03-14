В Украине за фальсификацию сливочного масла будут крупно штрафовать

14.03.2018 07:30

В Украине с 4 апреля вступит в силу новый закон о госконтроле, согласно которому штрафы за нарушения законодательства о пищевых продуктах.

Об этом, ссылаясь на слова заместителя начальника управления – начальника отдела безопасности пищевых продуктов Госпродпотребслужби Оксаны Новохатней, сообщает Аgronews.

Если раньше проверки субъектов хозяйствования осуществлялись раз в 2-5 лет, то теперь контроль станет риск-ориентированным. Это даст возможность определить, соблюдается ли законодательство о пищевых продуктах. В том числе, используются ли немолочные жиры в производстве традиционной молочной продукции, например, сливочного масла.

В случае нарушений производителям грозят штрафные санкции. Для юридических лиц размер штрафа составит 8 минимальных заработных плат (на сегодня – около 30 тыс. грн). Физическим лицам-предпринимателям придется заплатить примерно 18 тыс. грн штрафа.

Штраф предусмотрен за реализацию продуктов, маркировка которых не соответствует законодательству, и в случае, если это создает угрозу здоровью или жизни потребителей.

Источник: http://zi.dn.ua