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В Украину идут сильные снегопады и морозы: какой будет погода в ближайшие дни
Синоптики предупреждают украинцев о существенном ухудшении погодных условий
Погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится – пройдет сильный снег и будет мороз больше 10 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
Отмечается, что сложные погодные условия ожидаются 17-19 марта в результате воздействия активных циклонов.
"17 марта в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. 18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели. В юго-восточной части страны сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь)", – сообщает Укргидрометцентр.
На 19 марта синоптики прогнозируют в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях – с дождем).
В эти дни, 17-19 марта, ночная температура опустится до 10-16 градусов ниже нуля, в южных областях – до 4-10 мороза.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, погода, снег, мороз
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